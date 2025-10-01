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¡Atentos!, Estos son los bonos a pagar en Patria en octubre 2025

By Danny Valdiviezo
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bonos a pagar en Patria en octubre 2025

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Danny Valdiviezo
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Los bonos a pagar en Patria en octubre 2025 se esperan en las próximas horas, la Plataforma cerró ayer con la entrega de varias ayudas. Cuadrantes de Paz, Cultores Populares, El Buen Pastor además de Corresponsabilidad y Formación.

Ya se espera próximamente la entrega del Bono Único familiar que agrupa ahora varias misiones entre ellas José Gregorio Hernández además de Lactancia Materna. Esta tuvo un monto a pagar en el mes de septiembre de 2.200 bolívares.

Bono Corresponsabilidad y Formación, se espera el primer pago de este bono por 117 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela. El mismo es para empleados públicos de las nóminas especiales.

Bonificación 100% Amor Mayor, este bono son 130 bolívares y lo cobran los abuelos inscritos en dicha misión. Esta se paga los primeros días de cada mes, esperan los abuelos luego a mediados de mes la pensión y el Ingreso Contra la Guerra Económica el cual es de 50 dólares.

Bonos a pagar en Patria en octubre 2025

Se sigue recomendando a las personas, entrar a la cuenta de Patria al menos dos veces al mes. Verificando los datos, entre ellos el número celular registrado en el portal de Patria. Además de contestar las encuestas.

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Bono Único Familiar octubre 2025 con fecha probable de pago

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