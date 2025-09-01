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Los bonos del sistema Patria en septiembre 2025 que se van a pagar serán varios. Empezando por el Bono Único Familiar el cual lo pagan entre los primeros cinco días del mes. El mes de agosto el monto que se pagó fue de 1.890 dólares.

Esta bonificación engloba los otros beneficios como lo era Lactancia Materna, José Gregorio Hernández entre otros. Este fue creado el pasado 30 de abril en los ajustes económicos que hizo el presidente Nicolás Maduro.

Bonos del Sistema Patria en septiembre 2025

Bono Único Familiar: De 1.890 bolívares.

100% Amor Mayor: De 130 bolívares.

Beca Universitaria: De 708,80 bolívares.

Corresponsabilidad y Formación: De 15.000 bolívares.

Ingreso de Guerra Económica: De 16.080 bolívares.

Somos Venezuela: De 708,80 bolívares el 18 de agosto.

Ingreso de Guerra Económica: De 15.008 bolívares.

Beca Enseñanza Media: De 472,50 bolívares.

Ingreso de Guerra Económica: De 6.700,00 bolívares. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

Recomendaciones

Se sigue recomendando entrar al menos dos veces al mes a tu cuenta en la Plataforma Patria. Al igual que se puede enviar la palabra bono al número certificado de patria acompañado del número de cédula.

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