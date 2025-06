Compartir

Los bonos Patria que se esperan en el mes de junio son varios, en la actualidad continua el pago del Bono Único Familiar de 1.455 bolívares. Este agrupa varias bonificaciones que se daban antes.

Entre ellos Lactancia Materna, como José Gregorio Hernández, Parto Humanizado, entre otros bonos. Ahora este se entrega en una sola bonificación, mientras que se espera además por las dos bonificaciones del mes.

Recuerda que para que los bonos puedan llegarte debes entrar al menos dos veces al mes en tu cuenta en Patria. Responde las encuestas, verifica tus datos, entre ellos el celular para de esta manera registrar tus visitas en el portal.

Bonos Patria que se esperan en junio

Bono Corresponsabilidad y Formación: (Empleados públicos) Nómina especial por más de 10.000 bolívares

Primer bono especial de junio: Se espera un pago superior a los 465,00 bolívares, monto entregado durante mayo.

100% Amor Mayor por 130,00 bolívares, pensionados en la plataforma del Sistema Patria.

Ingreso contra la Guerra Económica: personal de la administración pública por 120 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Números oficiales del Sistema Patria

Los números de teléfono oficiales de la Plataforma Patria son: 3532 para mensajería general y 67373 para consultas de saldo del monedero. Estos números son utilizados por la plataforma para enviar mensajes a sus usuarios.

No te dejes engañar, el sistema Patria no hace rifas, no tiene llamadas de otros números que no sean los oficiales. Tampoco solicita datos personales, entre ellos correos o datos bancarios para hacer llegar los bonos.

