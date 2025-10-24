Compartir

GasDrácula en Carabobo anunció jornadas para este fin de semana en distintas zonas de los 14 municipios. Así lo dio a conocer la corporación gasífera carabobeña en sus redes sociales hoy viernes 24 de octubre de 2025.

“Este sábado y domingo estarán en plena actividad nuestras 17 plantas y micro plantas de llenado en el estado y también la atención de gas a granel. Más y mejor servicio para máximo provecho colectivo”, explicó en sus redes.

GasDrácula en Carabobo anunció jornadas para este fin de semana

Indicaron que este fin de semana, van a revisar existencias como a mantenerse pendientes de lo que son las solicitudes de pago en las comunidades. Para lo que serán las jornadas de abastecimiento.

NO DEJES DE LEER AHORA: Gobierno de Carabobo activó plan de limpieza y saneamiento en río Morón

Resaltaron en la información que atendieron más de 18 mil hogares ayer jueves. “Ayer atendimos a 18.763 hogares y entregamos 18.793 bombonas, despachamos 52.323 litros de gas a granel, residencial y comercial”, dijo la corporación hoy viernes.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas