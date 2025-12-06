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Este viernes, el Sistema Patria alertó sobre una estafa con supuesto bono de fin de año, por lo que instó a los usuarios a no abrir el link, ni tampoco registrar sus datos.

Según el comunicado, los usuarios registrados en la plataforma están siendo contactados mediante correos electrónicos o enlaces que solicitan la ingresión de datos personales con la supuesta finalidad de acceder al bono, cuyo valor se establece en 12 mil bolívares.

Sin embargo, las autoridades del Sistema Patria desmintió esta oferta, calificándola como una práctica de “phishing”.

Sistema Patria informa de nueva estafa

Los atacantes imitan la imagen del Sistema Patria y utilizan logos asociados al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), con el objetivo de generar confianza y facilitar el robo de información.

El organismo reiteró su llamado a la precaución, recomendando a los usuarios no abrir enlaces ni compartir información personal con fuentes no verificadas.

Todo ello, con el fin de prevenir posibles pérdidas económicas y garantizar la seguridad digital.

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