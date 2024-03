Compartir

La jornada de recolección de cachivaches en Valencia será mañana en la zona norte. Clasifica con tiempo lo que puedes sacar para que sea retirado por los trabajadores del aseo urbano en la capital carabobeña.

Desde las ocho de la mañana y hasta las tres de la tarde dicha recolección se hará en Prebo I, El Bosque, Los Nisperos, Agua Blanca. Santa Cecilia además de Campo Alegre como en Las Chimeneas, Trigaleña, Trigal Sur además de La Viña.

Atención ya que se recogerá: muebles, colchones, archivos, neveras dañadas, lavadoras dañadas, electrodomésticos que estén en desuso. Gaveras de refresco, sillas y mesas de plástico, bicicletas, juguetes dañados y textiles (sabanas viejas).

No recibirán en este operativo: cintas de VHS, vidrios, espejos, papel, cartón, envases de vidrio, cerámica y restos vegetales. Hicieron el llamado ya que no será un operativo ya que no será una recolección de basura.

Recolección de cachivaches en Valencia

Esto se espera que se haga en otros municipios del estado Carabobo, entre ellos San Diego, Libertador, Los Guayos, Guacara, entre otros. Participan en este operativo Eco Ciudad Valencia, Instituto Municipal del Ambiente, Fundación Tierra Viva, Shell y Mi Ciudad Recicla.

