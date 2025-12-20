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Mercal Bodega Móvil en Valencia estará hoy en la zona sur de la ciudad, los camiones con alimentos a buenos precios estarán en la parroquia Miguel Peña. Específicamente en la comunidad de Eladio Alemán Sucre.

Las unidades estarán desplegadas en la zona hoy sábado vendiendo los productos de primera necesidad. Entre los productos se encuentran los más buscados como lo son, harina de maíz, pasta, arroz, lentejas entre otros.

Además de charcutería también se estará vendiendo a buenos precios, dijo la cuenta en Instagram @Mercaloficial. Dichos operativos también se están realizando en otras zonas del país.

Mercal Bodega Móvil en Valencia, combo hallquero

Los ingredientes para hacer las “multisápidas” hallacas también están disponibles en la bodega.

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