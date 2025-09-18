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Los 5 documentos que debes portar si eres motorizado fueron dados a conocer por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Los mismos deben de estar vigentes, muy pendiente a la hora de una alcabala o punto de control.

Además de estos cinco documentos es importante llevar el casco certificado, recuerda que los cascos “Sandoval”, o cascos de fibra no son los recomendados. Como la indumentaria adecuada, principalmente guantes.

La licencia de conducir recuerda que debe ser la de segundo grado, para mayor información de la misma puedes visitar el portal del INTT. Como puedes ir a las oficinas del Instituto en todo el país.

Recuerda cumplir con las normas de tránsito, transita por los canales debidos como cumplir con el semáforo. Manejar siempre en el sentido de la avenida y recuerda que solo se permite un pasajero.

Los 5 documentos que debes portar

Cedula de identidad

Licencia para Conducir de 2do. grado

Carnet de circulación del vehículo, tipo moto

Póliza de RCV

Certificado Médico Vial

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