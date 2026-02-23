Compartir

El operativo del Saime en Valencia comenzó desde hoy y hasta el próximo 28 de este mes. Así lo anunció el servicio en sus redes sociales. Además de Valencia habrá operativos en otras ciudades del país.

Indicó el Saime que en la avenida Aránzazu en la plaza Miguel Peña estará desplegado el operativo. Allí los funcionarios del servicio estarán desde las nueve de la mañana atendiendo a la población.

“La ruta «Saime llega a cada rincón de la Patria» se encuentra desplegada en la 2da fase, te mostramos las ubicaciones exactas donde se ubicarán nuestros tráilers”; dijo el servicio en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Red Social Saime (@redsocialsaime)

Operativo del Saime en Valencia y otras ciudades

Guárico: Santa María de Ipire (del 23 al 28 de febrero)

Anzoátegui: Sabana de Uchire (del 23 al 28 de febrero)

Mérida: Nueva Bolivia (del 23 al 28 de febrero)

Trujillo: Juan Vicente de Campo Elías (del 23 al 27 de febrero)

Bolívar: Maripa (del 16 al 28 de febrero)

Carabobo: Miguel Peña (del 23 al 28 de febrero)

Lara: Humocaro (del 23 al 28 de febrero)

Yaracuy: Urachiche (del 23 al 28 de febrero)

Monagas: Temblador (del 16 al 28 de febrero)

Nueva Esparta: Antolín del Campo (del 23 al 28 de febrero)

Guayana Esequiba: Santa Elena de Uairén (del 02 de febrero al 15 de marzo)

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas