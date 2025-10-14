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Los pagos en Patria programados para hoy 14 de octubre de 2025 son varios, muy atentos a los afiliados a las misiones como a los distintos programas. Entre ellos Chamba Juvenil como Somos Venezuela.

Ya que estos aparecen en el cronograma de pagos para hoy martes, cobrarán hasta ahora un monto de más de mil bolívares. De igual modo, se sigue esperando por el pago del primer mes de aguinaldo.

Pagos en Patria programados para hoy:

Primer mes de aguinaldo, es esperado en los próximos días, esto debido a las fechas tradicionales que lo han cancelado en los últimos años. De igual modo, en el mes de noviembre.

Chamba Juvenil como el Movimiento Somos Venezuela, podrían cobrar un monto de 1.057 bolívares hoy o esta semana. Los estipendios se esperan siempre en horas del mediodía para estos dos programas.

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Ingreso contra la Guerra Económica 2025 de octubre, tanto los empleados de la administración pública como los jubilados podrían cobrar los 120 y 112 dólares. Estos al cambio del Banco Central de Venezuela.

Quedando pendiente el pago de los abuelos, los cuales cobrar 50 dólares más la pensión de 130 bolívares.

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