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Patria está pagando bono de cinco dólares a las personas que están en el Movimiento Somos Venezuela. El anunció lo hizo el canal Patria Digital hace minutos, el monto a pagar es de 1.248 bolívares.

Se espera que esta semana o en las próximas horas sea pagado también el estipendio a la misión Chamba Juvenil. Ayer en horas de la noche el sistema Patria informó acerca del pago a los jubilados de la administración pública.

Los cuales también recibieron el bono fin de año, se espera que esta semana los abuelos también cobren el Ingreso contra la Guerra Económica. El cual son 50 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela.

Patria está pagando bono de cinco dólares a este sector

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