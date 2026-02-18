ActualidadNacionalLo más vistoPortada

¡Atentos!, Reportaron nuevo temblor en Valencia en la madrugada de hoy

By Danny Valdiviezo
0
405
Nuevo temblor en Valencia - sismo La Guaira - Sismo en Trujillo

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Un nuevo temblor en Valencia en la madrugada de hoy fue reportado por Funvisis. El movimiento telúrico fue de 3.3 grados en la Escala de Richter. El mismo ocurrió a las 5:15 minutos de la mañana de hoy.

Nuevo temblor en Valencia

Este tuvo 2.2 kilómetros de profundidad y un epicentro de 15 kilómetros al noroeste de Valencia. Recordemos que el pasado sábado 14 de febrero, reportaron luego de la una de la tarde un temblor de 3.4 grados.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Hombre lanza del segundo piso de un edificio a su cuñado y huye

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
¿Cuál es la mejor hora de la tarde para tomar café?
Artículo siguiente
Clima hoy 18 de febrero en Venezuela según el INAMEH
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes