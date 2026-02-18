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Un nuevo temblor en Valencia en la madrugada de hoy fue reportado por Funvisis. El movimiento telúrico fue de 3.3 grados en la Escala de Richter. El mismo ocurrió a las 5:15 minutos de la mañana de hoy.

Nuevo temblor en Valencia

Este tuvo 2.2 kilómetros de profundidad y un epicentro de 15 kilómetros al noroeste de Valencia. Recordemos que el pasado sábado 14 de febrero, reportaron luego de la una de la tarde un temblor de 3.4 grados.

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