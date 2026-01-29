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¡Atentos!, Tiempo límite de retiro de cédula y lo que dijo el Saime (VIDEO)

By Redacción Carabobo
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Tiempo límite de retiro de cédula

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El tiempo límite de retiro de cédula es un plazo de seis meses, dijo el Saime hoy a través de un video en sus redes sociales. Si tramitaste la cédula debes conocer que el documento comienzan a entregarlo luego de tres días.

Pero el plazo que tienes para poder retirarlo, repetimos es de seis meses. Recuerda que si tramitaste el documento no dejarlo por tanto tiempo en las oficinas. Este luego de seis meses es retirado.

Tiempo límite de retiro de cédula y lo que dijo el Saime

De igual modo, informó el Saime que en ese lapso de seis meses si tramitaste una cédula y la pierdes por hurto debes consignar una denuncia ante el Cicpc. Ese es el requisito principal para tramitarla nuevamente.

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Si tu cédula de identidad se encuentra en mal estado puedes renovarlo. Para ello debes presentarlo en las oficinas del Saime donde podrás renovar otra cédula de identidad. Ante cualquier inquietud sobre cédulas como de pasaportes, dirígete a las oficinas del Saime.

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