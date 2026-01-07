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Con la fe puesta en Dios y elevando una plegaria para lograr la victoria en las próximas competencias nacionales e internacionales de este 2026, atletas carabobeños participaron en la 81 edición de la Misa del Deporte, tradición que se celebra cada 6 de enero junto al calendario litúrgico de la Epifanía del Señor, en gratitud por los triunfos alcanzados en el año 2025, actividad que contó con el respaldo de la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (Fundadeporte).

Desde la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores, Leobaldo Gómez, presidente de Fundadeporte, señaló que en esta Eucaristía, los deportistas y entrenadores presentaron su entusiasmo tras los éxitos de 2025, y esperando un 2026 provechoso.

«Estamos contentos de participar en esta misa en honor a nuestros atletas y entrenadores, sobre todo en estos tiempos trascendentales, agradeciendo todo lo que hemos logrado y pidiendo a Dios porque este año sea mucho mejor para nuestros deportistas», expresó.

Asimismo, precisó que la delegación carabobeña se mantiene unida y comprometida a dejar el nombre de Carabobo y Venezuela por todo lo alto.

Por su parte, Aaron Hernández, triatleta carabobeño, indicó que dentro de sus metas para este año es tener una destacada participación en las competencias clasificatorias a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

«Mi objetivo son los Juegos Olímpicos de la Juventud, que ya estamos bien posicionados, pero nos quedan dos competencias clasificatorias para poder conseguir mi plaza, y eso es a lo que apostamos», comentó.

Los atletas elevaron sus oraciones para seguir su preparación para las próximas competencias como los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026, los Juegos Sudamericanos Santa Fe, Argentina 2026 y los Juegos Bolivarianos de la Juventud Caracas 2026.

Cabe destacar que este evento contó con la presencia del Secretario General de Gobierno y Secretario de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz, Jesús París Lara, la alcaldesa del municipio Valencia, Dina Castillo y la alcaldesa del municipio Naguanagua, Elizabeth Niño.

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