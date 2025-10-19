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Momentos después de abrir las puertas a las 9.30 hora local, unos individuos entraron en la galería de Apolo del museo Louvre de París, desde una ventana que reventaron y robaron joyas que se encontraban en las vitrinas.

El museo se ha cerrado durante toda la jornada «para preservar las pruebas» para la investigación».

«Tengo una gran confianza en que muy rápidamente encontremos a los autores y sobre todo los bienes robados», declaró señaló el ministro francés del Interior, Laurent Núnez en una entrevista a la emisora France Inter en la que los primeros elementos apuntan a que los ladrones habían hecho prospecciones previas.

El ministro no quiso precisar cuáles son las joyas sustraídas, más allá de que estaban en la galería Apolo, pero Le Parisien indicó que fueron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la colección de los reyes franceses, incluidos un collar, una diadema y un broche

Atracan el Louvre

La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, afirmó que los ladrones que han robado hoy en una de las galerías del Museo del Louvre han perdido en su huida una de las joyas sustraídas, aparentemente la corona de la emperatriz Eugenia.

En una entrevista con el canal TF1 citada por EFE en la que se le preguntaba por si se había localizado una corona, Dati respondió que «efectivamente se ha encontrado una joya que se está evaluando», sin precisar exactamente cuál es, aunque el diario Le Parisien, sin citar fuentes, había indicado poco antes que es la corona de la emperatriz Eugenia y que está fracturada.

La titular de Cultura señaló que «todo ha sido muy rápido», que los autores son «profesionales» y que aunque se está haciendo una evaluación de lo sustraído, joyas que estaban en las vitrinas de la colección de Napoleón y de los reyes franceses, tiene un valor «incalculable».

La Fiscalía de París ha anunciado el inicio de una investigación por robo organizado y conspiración criminal.

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