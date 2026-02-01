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Según los últimos reportes del Ayuntamiento de la ciudad, el número de víctimas mortales se ha elevado de diez a trece personas, en lo que ya se califica como uno de los temporales más crudos que ha golpeado la región de Nueva York en la historia reciente.

La portavoz de la Alcaldía, Dora Pekec, fue la encargada de actualizar la cifra oficial durante la noche de este viernes. Aunque Pekec confirmó el incremento en el número de decesos, las autoridades aún mantienen en reserva las identidades de las víctimas y las ubicaciones exactas de los hallazgos, una medida que busca respetar la privacidad mientras se notifican a los familiares.

Fallecidos en Nueva York por tormenta invernal

La cadena NBC reportó que la mayoría de los cuerpos fueron encontrados a la intemperie, habiendo sucumbido ante las temperaturas bajo cero y las ráfagas de viento que azotaron los cinco condados. Por su parte, el alcalde Zohran Mandani ofreció detalles desgarradores sobre el impacto del temporal en la población más vulnerable de la urbe.

Mandani confirmó que, del total de fallecidos, al menos seis personas murieron por hipotermia. Se detalló que estas víctimas se encontraban registradas en las bases de datos del Departamento de Servicios para Personas Sin Hogar (DHS), lo que ha reavivado el debate sobre la capacidad de los refugios municipales ante eventos climáticos de tal magnitud.

Operativos de emergencia en curso

La ciudad permanece en estado de alerta máxima. Equipos de rescate y trabajadores sociales continúan recorriendo las calles para persuadir a quienes se encuentran en situación de calle de trasladarse a centros de acogida. La tormenta, caracterizada por una acumulación de nieve récord y visibilidad nula, ha paralizado gran parte del transporte público y ha puesto a prueba la infraestructura de emergencia neoyorquina.

Las autoridades han instado a la ciudadanía a mantenerse bajo techo y a reportar a cualquier persona que se encuentre en riesgo a través de la línea 311. Se espera que las temperaturas se mantengan en niveles críticos durante el resto del fin de semana, dificultando las labores de limpieza y recuperación de la ciudad.

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