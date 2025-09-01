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La cantidad de funcionarios de seguridad en resguardo de la frontera en la llamada Zona Binacional Número 1 aumentó. Así lo dio a conocer el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López en sus redes sociales.

De los 10.380 funcionarios que habían desplegados se suman ahora 15 mil más, los cuales estarán vigilando la zona en la lucha contra el narcotráfico. Resaltó que dicha zona binacional se encargará de crear condiciones para el desarrollo nacional de los dos países (Venezuela y Colombia).

Comentó el encargado del ministerio de la Defensa que Venezuela mantiene el compromiso de mantener la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales; que pueden estar en la frontera.

Funcionarios de seguridad en resguardo de la frontera

Habló que el trabajo de las FANB en la zona de la frontera con Colombia ha crecido y se han destruido un total de 21 campamentos. Como 36 estructuras de carácter logístico que son utilizados para operaciones ilícitas.

Además de destruir un total de 7 astilleros, en el territorio nacional. Como destacó que la cifra de droga incautada subió. Un total de 55.818 kilos de estupefacientes se han decomisado en las zonas de control.

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«Es decir, ha habido un proceso de incautación progresiva de la droga en el territorio; la lucha contra el narcotráfico está dando resultado», aseguró el ministro Padrino López. Indicó que se necesitan programas coherentes y no con el despliegue de destructores en el mar Caribe.

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