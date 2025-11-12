Compartir

Para aumentar la masa muscular, se recomienda una dieta rica en proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables. Incluye alimentos como huevos, carnes magras (pollo, res), pescado, lácteos (yogur griego), legumbres, frutos secos y aceite de oliva.

Es fundamental consumir suficientes carbohidratos para la energía y proteínas para la reparación muscular. Pero igual de importante es siempre consultar la opinión de un médico primero.

Alimentos para aumentar masa muscular

Proteínas:

Huevos: Son una fuente completa de proteínas y nutrientes esenciales.

Carnes magras: Pollo y cortes de res magros.

Pescado: Salmón, atún y trucha, que también son ricos en omega-3.

Lácteos: Yogur griego y quesos bajos en grasa.

Legumbres: Lentejas, garbanzos y frijoles, que aportan proteínas y fibra.

Proteína en polvo: Suplementos como la proteína de suero (whey protein) pueden ser útiles.

Carbohidratos:

Quinoa: Es un cereal completo que aporta carbohidratos, proteínas y fibra.

Carbohidratos complejos: Arroz integral, avena, pan integral y batatas (camote).

Frutas: Plátanos y uvas pasas son buenas opciones para obtener energía.

Grasas saludables:

Frutos secos y semillas: Almendras, nueces, chía y cacahuates (maní).

Aceite de oliva: Ideal para condimentar y cocinar.

Vegetales:

Verduras de hoja verde: Ayudan en la regeneración de los tejidos musculares.

Otras verduras: Brócoli, espárragos, pimientos y zanahorias.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas