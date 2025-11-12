Para aumentar la masa muscular, se recomienda una dieta rica en proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables. Incluye alimentos como huevos, carnes magras (pollo, res), pescado, lácteos (yogur griego), legumbres, frutos secos y aceite de oliva.
Es fundamental consumir suficientes carbohidratos para la energía y proteínas para la reparación muscular. Pero igual de importante es siempre consultar la opinión de un médico primero.
Alimentos para aumentar masa muscular
Proteínas:
Huevos: Son una fuente completa de proteínas y nutrientes esenciales.
Carnes magras: Pollo y cortes de res magros.
Pescado: Salmón, atún y trucha, que también son ricos en omega-3.
Lácteos: Yogur griego y quesos bajos en grasa.
Legumbres: Lentejas, garbanzos y frijoles, que aportan proteínas y fibra.
Proteína en polvo: Suplementos como la proteína de suero (whey protein) pueden ser útiles.
Carbohidratos:
Quinoa: Es un cereal completo que aporta carbohidratos, proteínas y fibra.
Carbohidratos complejos: Arroz integral, avena, pan integral y batatas (camote).
Frutas: Plátanos y uvas pasas son buenas opciones para obtener energía.
Grasas saludables:
Frutos secos y semillas: Almendras, nueces, chía y cacahuates (maní).
Aceite de oliva: Ideal para condimentar y cocinar.
Vegetales:
Verduras de hoja verde: Ayudan en la regeneración de los tejidos musculares.
Otras verduras: Brócoli, espárragos, pimientos y zanahorias.
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