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¿Aumentó el Bono Contra la Guerra Económica de febrero?, la respuesta es no. Desde ayer circula una información en algunos medios a nivel nacional donde se habla del supuesto aumento.

La bonificación para los pensionados fue la última que se pagó, esto por una cantidad de 19.500 bolívares. De igual modo, ya se le había cancelado desde el 13 de febrero a los empleados públicos como a los jubilados el ingreso.

Se sigue pagando la cantidad de 120 dólares a los empleados públicos, además de los 112 a los jubilados y 50 dólares a los pensionados. Este se hace al cambio del día del Banco Central de Venezuela.

Dichos montos al estar anclados al precio del dólar BCV va a variar con respecto a los meses anteriores. Es por ello que aparece más alto mensualmente, ya que el precio del dólar BCV va variando diariamente.

¿Aumentó el Bono Contra la Guerra Económica de febrero?

Por ahora, como dijo el ministro del trabajo Eduardo Piñate no se ha hablado de aumento salarial. De igual modo, no se ha cambiado los montos del Ingreso contra la Guerra Económica los cuales no han variado desde el 30 de abril del año pasado.

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Recordamos que solo quedan por pagar tres bonos en el presente mes. Entre ellos el bono Corresponsabilidad y Formación para personal del gobierno nacional. Bono Cuadrantes de Paz para policías y bomberos. Además del Bono Cultores Populares.

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