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Un autobús cayó por un barranco en Perú y dejó 37 fallecidos en Ocoña, departamento de Arequipa tras chocar contra una camioneta hoy en horas de la madrugada. Al lugar llegaron autoridades viales para atender la situación.

En el lugar del accidente se confirmaron 36 fallecidos y uno más que fue atendido en un centro de emergencias de Ocoña. El bus cayó por el barranco de 200 metros, enseguida otros conductores atendieron el accidente mientras llegaban ambulancias y paramédicos.

Autobús cayó por un barranco en Perú

Hasta ahora hay 13 lesionados de este accidente, algunos de ellos de gravedad, dijeron las autoridades. El bus de doble piso salió de la localidad de Chala en Caraveli e iba rumbo a la ciudad de Arequipa.

El bus de la línea Llamosas colisionó contra la camioneta y el conductor del mismo perdió el control cayendo por el barranco. Esto en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana sur. Autoridades investigan el accidente.

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