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Autobús de Guacara impactó contra un camión en la ARC y reportaron lesionados leves

By Redacción Noticias24Carabobo
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Autobús de Guacara impactó contra un camión en la ARC
Foto: Jacobo Vidarte

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En la mañana de hoy un autobús de Guacara impactó contra un vehículo de carga en la ARC sentido Maracay Valencia dejando lesionados leves. El hecho ocurrió a la altura del distribuidor Corpoven en Yagua.

Enseguida las autoridades viales del estado Carabobo se hicieron presentes auxiliando a las personas y levantando el siniestro vial. El hecho ocurrió en el kilómetro 149 de la importante arteria vial.

Autobús de Guacara impactó contra un camión en la ARC

El autobús Blue Bird color azul y amarillo, quedó con daños severos en el frontal al impactar contra el camión. Los lesionados fueron atendidos en el sitio, equipos de Invialca se encuentran en la zona.

Este hecho ha generado una gran retención vehicular en ambos sentidos. Se hace el llamado a transitar con cuidado y prudencia, a una velocidad moderada por las vías del estado Carabobo como del país.

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