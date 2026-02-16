ActualidadNacionalPortada

Autobús en Caracas se estrelló contra la defensa en la ACG, dejando cuatro lesionados

By Danny Valdiviezo
0
77
Autobús en Caracas se estrelló contra la defensa en la ACG
Foto: Globovisión.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Un autobús en Caracas se estrelló contra la defensa de la Autopista Cacique Guaicaipuro a la altura de Plaza Venezuela dejando cuatro lesionados. El hecho ocurrió sentido Petare, el conductor perdió el control del colectivo tras presentar una falla mecánica.

Enseguida llegaron paramédicos como autoridades de tránsito para atender el hecho vial. Las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro de salud luego de ser estabilizadas en la Autopista.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Globovisión (@globovision)

Autobús en Caracas se estrelló contra la defensa en la ACG

Las autoridades estuvieron en el sitio, ya que el autobús quedó en el canal del medio. Se hace un llamado a los conductores a cumplir con los límites de velocidad establecidos por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Dos valencianas murieron en la Carretera Nacional Morón Coro en un accidente

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceGlobovisión
Artículo anterior
Dos valencianas murieron en la Carretera Nacional Morón Coro en un accidente
Artículo siguiente
Precio del dólar BCV hoy 16 de febrero de 2026 y otros indicadores
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes