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Un autobús en Caracas se estrelló contra la defensa de la Autopista Cacique Guaicaipuro a la altura de Plaza Venezuela dejando cuatro lesionados. El hecho ocurrió sentido Petare, el conductor perdió el control del colectivo tras presentar una falla mecánica.

Enseguida llegaron paramédicos como autoridades de tránsito para atender el hecho vial. Las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro de salud luego de ser estabilizadas en la Autopista.

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Autobús en Caracas se estrelló contra la defensa en la ACG

Las autoridades estuvieron en el sitio, ya que el autobús quedó en el canal del medio. Se hace un llamado a los conductores a cumplir con los límites de velocidad establecidos por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

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