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En horas de la mañana de este martes, 25 de noviembre, se reportó el incendio de una unidad de transporte público en la autopista Francisco Fajardo (Gran Cacique Guaicaipuro).

El incidente se registró a la altura de Plaza Venezuela y ocasionó un breve bloqueo del tránsito vehicular. Autoridades de la Policía Nacional Bolivariana establecieron un perímetro para evitar el acceso de los conductores en la vía, mientras esperaban la llegada de los Bomberos del Distrito Capital.

Minutos después, funcionarios del cuerpo bomberil llegaron hasta el lugar para controlar el fuego. A las 9:20 de la mañana, el comandante general del Cuerpo de Bomberos informó que los matafuegos lograron controlar el incendio de la unidad de transporte sin mayores incidencias.

No se registraron heridos como consecuencia del repentino incidente. En las imágenes que compartió el funcionario por medio de las redes sociales se pueden observar los daños en la unidad de transporte, la cual fue consumida por las llamas en su totalidad.

Sin embargo, no se revelaron las posibles causas que originaron el fuego en la parte delantera del autobús.

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