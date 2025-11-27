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Autolab, empresa líder en servicios de protección y embellecimiento vehicular, junto al Grupo Herrera, representantes del concesionario H Motores Valencia, anuncian la apertura de su primera sucursal conjunta.

Esta nueva ubicación, que representa la segunda sede Autolab en el estado Carabobo, se estable en la zona norte de Valencia, con el propósito de poner a disposición del público un centro integral que garantice atención premium y calidad superior para todos los usuarios.

El Grupo Herrera, con una trayectoria de más de seis décadas en el mercado y una destacada reputación en el sector automotor, ha integrado esta propuesta de valor a su operación como consorcio oficial de las marcas Ford, Toyota, Changan y Fotón en la entidad. La organización busca ofrecer una solución completa que abarque desde la adquisición hasta el mantenimiento especializado y la revalorización de los vehículos. Este enfoque beneficia directamente su servicio distintivo de trading vehicular, donde la condición óptima de la unidad a entregar es clave.

Desde este nuevo punto de atención, ubicado estratégicamente en las instalaciones de H Motores Valencia, los usuarios podrán acceder a un amplio abanico de tratamientos de última generación. La oferta incluye servicios de latonería, pintura, instalación de láminas protectoras PPF (Paint Protection Film), sellado cerámico de avanzada, detailing exhaustivo, tapicería, gestión de repuestos y aplicación profesional de papel ahumado y rotulados de vinil.

Autolab y Grupo Herrera

“Haber incursionado con productos de vanguardia como el PPF y los cerámicos nos permitió ascender exitosamente en el mercado. Esta apuesta nos ha posicionado como pioneros en ofrecer estos servicios, que son altamente demandados en los Estados Unidos por su inigualable calidad y resultados”, expresó Armando Amendola, CEO de Autolab, destacando el valor de la innvación como motor de crecimiento.

Asimismo, Amendola también indicó que esta sucursal complementa el servicio ofrecido por la sede principal de Autolab ubicada en San Blas, donde anualmente son atendidos entre 500 y 700 vehículos de diferentes zonas de la región.

Por otra parte, es importante destacar que la finalidad de esta expansión es llevar soluciones automotrices completas al consumidor, generando un ecosistema de confianza y calidad. Por lo que, el director comercial de H Motores Valencia, Manuel Herrera, explicó la ventaja del servicio de intercambio de vehículos que ofrece la compañía:

“Nuestro mecanismo de trading facilita la adquisición de un vehículo nuevo. Es imperativo señalar que, cuanto mejor sea el estado de conservación del automóvil, menor será su depreciación y, por consiguiente, más favorable resultará el valor que el concesionario asignará al recibirlo como parte del esquema de pago para la unidad sucesora.”

La operatividad de esta nueva sede contempla un horario de servicio que va de lunes a viernes, desde las 7:30 a.m. hasta las 4:30 p.m., atendiendo tanto a unidades nuevas como usadas.

Con esta significativa inversión, ambas organizaciones ratifican su visión de futuro y su dedicación a ofrecer soluciones premium al mercado carabobeño. Dicha iniciativa impulsa la creación de empleo y proporciona métodos especializados para la longevidad y el cuidado del patrimonio vehicular en el país. En cuanto a resultados comerciales, el Grupo Herrera proyecta alcanzar la cifra de 600 automóviles vendidos al concluir el presente año 2025.

@autolab.val / @hmotoresvalencia

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