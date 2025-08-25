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¡El futuro de la movilidad está aquí! La innovación del XPeng P7+ llegó a Venezuela de la mano del Nasar Dagga, CEO de CLX Group, un automóvil 100% eléctrico que combina potencia, diseño y funciones de inteligencia artificial de última generación.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales de Nasar Dagga en Instagram, donde compartió un adelanto de este increíble vehículo que está marcando tendencia en el mundo.

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En el video, se puede ver al empresario carabobeño presentar el XPeng P7+ acompañado de Neo, el robot humanoide G1 y Daggy, el perro robótico Go2, ambos de Unitree, los nuevos integrantes de CLX Group que se sumaron al del ecosistema tecnológico del grupo empresarial a mediados de este mes de agosto.

“Como vehículo de alta tecnología, el XPeng P7+ representa todo aquello que nos identifica en CLX Group, vanguardia, calidad y visión de futuro. Es por eso que, como empresa líder en tecnología, nos enorgullece el convertirnos en los primeros en traer esta innovación al país, para que más venezolanos puedan sorprenderse con esta maravilla automotriz” expresó el también presidente de MultiMax.

XPeng P7+: un salto hacia la movilidad inteligente

Presentado como “el primer vehículo del mundo definido por IA”, el XPeng P7+ es uno de los autos eléctricos más avanzados del mercado internacional. Este automóvil cuenta con un diseño estilizado, aerodinámico y futurista tipo sedán, con cuatro puertas y capacidad para cinco pasajeros, pensado para mejorar la experiencia de conducción de forma autónoma, segura y eficiente.

En materia tecnológica, el XPeng P7+ incorpora el sistema ADAS avanzado con IA integrados en toda su gama, equipado con XOS 5.4 de XPENG, y la solución visual AI Hawkeye. Sobre esta última, cuenta con dos cámaras de 8 megapíxeles, radares de ondas milimétricas y radares ultrasónicos para una visión más nítida, precisa y de amplio alcance.

XPILOT 3.0, una de las plataformas de conducción asistida más avanzadas del mercado, que incluye control de crucero adaptativo, estacionamiento automático, sensores y cámaras de alta precisión para garantizar seguridad en todo momento.

Junto a su sistema de asistencia con Inteligencia Artificial, cuenta con una batería de alta duración y un rendimiento que le permite recorrer largas distancias, reduciendo las preocupaciones por el consumo de energía. Asimismo, el vehículo posee una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 5,9 segundos, lo que lo posiciona como un líder en la movilidad sustentable, con una eficiencia de 10 km por kWh.

Además, el XPeng P7+ posee un sistema de infoentretenimiento con pantallas panorámicas de última generación, conexión 5G y compatibilidad con los principales asistentes de voz. Gracias a la inteligencia artificial, el auto es capaz de aprender y adaptarse a las preferencias del conductor, ofreciendo una experiencia totalmente personalizada.

Nasar Dagga y el XPeng P7+

Con la llegada del XPeng P7+, Nasar Dagga Mujamad sigue demostrando su compromiso con traer la mejor tecnología del mundo a Venezuela, abriendo las puertas a una nueva etapa marcada por la sostenibilidad y la inteligencia artificial dentro del sector automotriz en el país.

En este sentido, el empresario carabobeño destacó en su publicación que el nuevo vehículo estará rodando muy pronto en el territorio nacional, por lo que invitó a los venezolanos a seguirlo a través de las redes sociales como @nasardagga en Instagram para descubrir más sobre esta maravilla móvil de alto rendimiento.

“Estamos convencidos de que Venezuela está lista para conocer la nueva era de movilidad inteligente. El XPeng P7+ es mucho más que un auto eléctrico; es un paso hacia un estilo de vida sostenible, eficiente y conectado al futuro”, destacó el líder de CLX Group.

CLX Group

Con más de 11 años de trayectoria, CLX Group se ha consolidado como el grupo tecnológico más grande del país, con marcas como CLX, Multimax, XIO Store, HONOR Store y CLX ICONS, que lo respaldan como un símbolo de innovación en todo el territorio nacional.

A lo largo de su historia, Nasar Ramadan Dagga ha liderado proyectos que acercan al mercado nacional lo mejor en dispositivos inteligentes, electrodomésticos, robótica y ahora, movilidad sustentable. Entre sus últimas iniciativas para impulsar la tecnología en el país, se encuentra la llegada de los modelos G1 y Go2, el primer robot humanoide de Venezuela y un nuevo perro robótico cuadrúpedo, ambos con funciones de Inteligencia Artificial.

Ambos robots, recientemente nombrados Neo, el robot humanoide G1 y Daggy, el cyberdog, forman parte del equipo de almacén de CLX Group, contribuyendo al desarrollo tecnológico y la eficiencia de las operaciones diarias de logística.

Para conocer más sobre esta y otras novedades, visita la página oficial de CLX Group: www.clx-group.com y sigue sus redes sociales en @clx.group, donde se publican las últimas actualizaciones. También puedes visitar www.multimax.com.ve para descubrir los precios y productos disponibles en la multimarca líder de Venezuela.