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Autoridades del estado Carabobo conmemoraron el 195º aniversario del fallecimiento del Libertador Simón Bolívar, con una parada militar llevada a cabo en la Plaza Bolívar de Valencia.

El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral 42 Carabobo (ZODI Carabobo), G/D Héctor Cadenas Daal, en compañía del Secretario General de Gobierno y Secretario de Seguridad Ciudadana, París Lara, y demás autoridades, señaló que esta actividad rinde homenaje a un hombre tan valiente que es inspiración.

“Rendimos honores al hombre más importante que ha parido la República, el Libertador Simón Bolívar, que con su vida y la de los próceres de la independencia nos dieron la libertad ante un imperio español que parecía invencible, es por eso que hoy no debemos vacilar de nuestro potencial, ya que estamos hechos con ese mismo talante guerrero y soberano de nuestros héroes”, expresó.

Autoridades conmemoraron 195º aniversario del fallecimiento de Simón Bolívar en Carabobo

Asimismo, precisó que la República Bolivariana de Venezuela, se encuentra amenazada por el imperio más poderoso, más genocida e inmoral que tiene el mundo los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo presidente se adjudica como suyos todos los recursos que se encuentren en nuestro suelo, por lo que instó a la población a mantenerse en resistencia activa y prolongada frente a cualquier acción que atente contra la soberanía de la Patria.

“Tengo la certeza que vamos a sobreponernos y a superar toda esta amenaza y toda esta situación que el imperio norteamericano pretende imponer sobre nuestro país, con el fin de perturbar la paz e intentar soslayar nuestra independencia, nosotros somos los hijos y las hijas de Bolívar y en una gran cohesión, vamos a derrotar a cualquiera que intente poner su bota sobre nuestro suelo sagrado”, comentó.

Cabe señalar que durante este acto, Cadenas Daal también recibió la imposición de la insignia de la Unidad de Acción Rápida (URRA) de Combate y Orden Público en su segunda clase, por sus trabajos en pro de la defensa integral de la nación.

En esta parada militar efectuada en la plaza Bolívar de Valencia, estuvieron el secretario general de Gobierno de Carabobo, Jesús Paris, la alcaldesa de Valencia Dina Castillo, la alcaldesa de Naguanagua Elizabeth Niño, alcaldesa de Los Guayos Mervelis de Burgos.

La alcaldesa de Diego Ibarra Lesbia Castillo, el alcalde de Guacara Johan Castañeda, alcalde de San Joaquín Diego Corrales, alcalde de Libertador Oscar Orsini, Alexander Suarez, presidente del Consejo Legislativo del estado Carabobo (Clec), entre otras personalidades del tren ejecutivo regional, municipal y representación del Poder Popular.

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