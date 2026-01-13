Con paz, alegría y entusiasmo más de 400 mil niños y niñas de la región se incorporaron al segundo momento pedagógico del año escolar 2025-2026.

Desde el Colegio Juanita Hernández, en el sector Parque Valencia, parroquia Rafael Urdaneta del municipio Valencia, el Secretario General de Gobierno del estado Carabobo, Jesús París Lara, en compañía de Xiomara Luna, Directora del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa Carabobo, supervisaron el desarrollo del exitoso inicio de clases.

En tal sentido, el secretario General de Gobierno del estado Carabobo, aseguró que más de 1572 instituciones educativas de la región iniciaron en absoluta normalidad, con gran afluencia de niños, niñas y adolescentes.

«Desde el Gobierno de Carabobo garantizamos paz, sosiego y acompañamiento de los organismos de seguridad ciudadana, como el Frente Preventivo, la Guardia Nacional del Pueblo, Policía del estado Carabobo y funcionarios de la Dirección General de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz, que desarrollando actividades preventivas en cada Cuadrante de Paz del estado», informó París Lara.

Reiteró el secretario General de Gobierno del estado Carabobo, que la región está en paz, en calma, tranquilidad y en perfecta fusión popular, militar, policial, lo cual se traduce en un estado garantista de los Derechos Humanos.