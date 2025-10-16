Compartir

Funcionarios adscritos a la División Contra Drogas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) detuvieron este miércoles a dos ciudadanos, por estar involucrados en actividades de trafico de drogas, en el municipio San Fernando, parroquia El Recreo, en el estado Apure.

En el procedimiento se encontraron 20 envoltorios tipo panela de presunta marihuana, con un peso aproximado de 10 kilogramos. Asimismo, se incautaron cinco envoltorios similares con presunta cocaína, cuyo peso total ronda los cinco kilogramos.

NO DEJES DE LEER AHORA: Hombre fue picado por un alacrán amarillo en zona petrolera de Anzoátegui



Durante la operación, los efectivos policiales incautaron una embarcación tipo bongo de color verde, equipada con un motor fuera de borda, marca Yamaha Enduro 40 de color gris, utilizada presuntamente para el transporte fluvial de sustancias estupefacientes.

Presunto tráfico de drogas en Apure

Adicionalmente, fueron retenidos tres teléfonos celulares, dos sacos de color blanco y un bidón con capacidad de 70 litros, elementos que se presume estaban vinculados a la logística de la operación ilícita.

Las investigaciones continúan para determinar posibles vínculos con redes delictivas transfronterizas y profundizar en las rutas utilizadas para el traslado de estas sustancias.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: