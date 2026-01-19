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Las causas que originaron el descarrilamiento de trenes son investigadas por las autoridades españolas. Hasta ahora la cifra de fallecidos ha subido a 39 hoy lunes, los trenes involucrados no tienen mucho tiempo de antigüedad.

Óscar Puente, ministro de transportes de ese país dijo que el accidente ocurrido se considera como “raro y difícil”. Dijo que el sistema de transporte Iryo es relativamente nuevo ya que es de hace cuatro años en funcionamiento.

Resaltó que el tren tuvo el descarrilamiento en una zona recta y que había tenido mantenimiento la semana pasada. Comentó que no hay que especular en torno a lo ocurrido ya que las averiguaciones del caso están en curso.

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“Lo peor que se puede hacer en estos momentos es especular”, indicó en una entrevista a la cadena SER. Dijo que no está claro si hubo o no una colisión entre los trenes. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios está encargada de investigar las causas del accidente.

Las causas que originaron el descarrilamiento de trenes, servicio suspendido

El servicio quedó suspendido hasta nuevo aviso, ya que las comisiones están trabajando en lo ocurrido. Los trenes involucrados en el hecho tenían las rutas de Madrid, Córdoba, Sevilla y Málaga además de Huelva.

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