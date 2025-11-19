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Las autoridades evitaron que una persona saltara desde el retorno de Los Caobos en la Autopista Sur en Valencia. El hecho ocurrió en la tarde de ayer martes 18 de noviembre de 2025 en el dispositivo vial.

Al sitio llegaron funcionarios policiales, además de paramédicos y otras autoridades a hablar con la persona que estaba ubicada en la parte alta. La rápida respuesta evitó que la persona atentara contra su vida.

Autoridades evitaron que una persona saltara desde el retorno de Los Caobos en la Autopista Sur

“Al estar segura, es decir, fuera de la autopista, fue atendida por un equipo de psicotrauma para garantizar acciones a corto plazo que garanticen evaluación y tratamiento”; dijo el rescatista Jacobo Vidarte en su cuanta de Instagram.

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Muchas personas que transitaban por el lugar entre ellos motorizados como personas en vehículos particulares y conductores de transporte pesado colaboraron con las autoridades. El hecho generó retraso en la referida autopista que une a Valencia con el occidente del estado Carabobo.

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