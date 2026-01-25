Compartir

Una comisión de alto nivel, encabezada por el ministro para el Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, realizó un recorrido de inspección por las zonas recientemente afectadas por incendios forestales en el Parque Nacional Henri Pittier, con el fin de evaluar los daños ambientales y reforzar las estrategias de prevención.

Durante la jornada, el ministro Ñáñez estuvo acompañado por la presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y de la Misión Árbol, Rosinés Chávez Rodríguez; la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Brullerby Suárez.

Incendios en el Parque Nacional Henri Pittier

El cuerpo de Bomberos Forestales de Inparques presentó un informe técnico que detalló el impacto del fuego y la situación actual de las zonas vulnerables. En el encuentro se definieron acciones inmediatas, entre las que destacan:

Activación de Vigilancia y Alerta Temprana: Implementación de estos planes a nivel nacional.

Refuerzo de Seguridad: Instalación de nuevos puntos de control dentro del parque.

Restricciones Temporales: Medidas limitativas durante el actual período de sequía.

Participación Ciudadana: Creación de la “Mesa Comunitaria del Henri Pittier”, que integrará al Poder Popular, guías de montaña y operadores turísticos. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Freddy Ñáñez 🇻🇪 (@luchaalmada15) El ministro Ñáñez lamentó la pérdida de 27 hectáreas de biodiversidad, calificando el evento como un daño directo a la humanidad. “No hay manera de que usted dañe la naturaleza sin que se dañe a sí mismo”, afirmó, tras denunciar que más del 95 % de los incendios forestales son provocados por la acción humana.

Por su parte, Rosinés Chávez Rodríguez subrayó que, debido a la falta de condiciones para incendios espontáneos, la cifra de siniestros causados por el hombre asciende incluso al 99 %. “Es un símbolo de biodiversidad… a pesar de la planificación y el accionar rápido, seguimos viendo mucha inconsciencia”, señaló la presidenta de Inparques.

Como parte de la estrategia preventiva para la temporada de sequía, el titular de la cartera ecosocialista anunció el lanzamiento de la campaña comunicacional “El fuego no es juego”, la cual busca sensibilizar a la población y evitar que el fuego afecte los ecosistemas estratégicos del país.

“Es una sola Patria, es una sola tierra… Vamos a evitar que el fuego maligno nos queme la casa. Vamos a cuidar nuestra casa”, concluyó el ministro Ñáñez.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas