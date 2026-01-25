Una comisión de alto nivel, encabezada por el ministro para el Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, realizó un recorrido de inspección por las zonas recientemente afectadas por incendios forestales en el Parque Nacional Henri Pittier, con el fin de evaluar los daños ambientales y reforzar las estrategias de prevención.
Durante la jornada, el ministro Ñáñez estuvo acompañado por la presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y de la Misión Árbol, Rosinés Chávez Rodríguez; la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Brullerby Suárez.
Incendios en el Parque Nacional Henri Pittier
- Refuerzo de Seguridad: Instalación de nuevos puntos de control dentro del parque.
- Restricciones Temporales: Medidas limitativas durante el actual período de sequía.
- Participación Ciudadana: Creación de la “Mesa Comunitaria del Henri Pittier”, que integrará al Poder Popular, guías de montaña y operadores turísticos.
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El ministro Ñáñez lamentó la pérdida de 27 hectáreas de biodiversidad, calificando el evento como un daño directo a la humanidad. “No hay manera de que usted dañe la naturaleza sin que se dañe a sí mismo”, afirmó, tras denunciar que más del 95 % de los incendios forestales son provocados por la acción humana.