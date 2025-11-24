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La muerte de un joven en un autolavado de Puerto Cabello es investigada. El joven identificado como Jense Duque de 16 años murió este fin de semana en el Hospital Central de Valencia luego que fuera trasladado desde el Hospital Prince Lara de Puerto Cabello.

Duque trabajaba en un autolavado en Puerto Cabello en el sector Taborda Vieja. Estaba limpiando en el interior del carro hace unos días cuando encontró un arma de fuego y movido por la curiosidad comenzó a manipularla.

Investigan muerte de un joven en un autolavado de Puerto Cabello

Al parecer la misma se activó de forma involuntaria y el joven se hirió en el cuello. Este fue llevado por el dueño del autolavado al Hospital Prince Lara de Puerto Cabello. Debido a la lesión estaba en estado reservado.

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El fin de semana se conoció sobre el deceso del joven en la CHET. Las autoridades del estado Carabobo se mantienen en investigaciones del caso por el cual hay –hasta ahora- dos personas detenidas.

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