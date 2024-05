Compartir

El pasado jueves 02 de mayo se llevó a cabo en el piso 4 de la Galería Avanti el conversatorio “5 pasos para ser una mamá con estilo” de la mano de los especialistas en moda Samuel Salazar y Mauricio Cilingg, quienes hablaron de las prendas en tendencia que el público puede adquirir en la galería, y cómo pueden combinarlas con accesorios claves para regalar en el Día de las Madres en Venezuela.

Durante el encuentro, se exhibió una selección de prendas de colores básicos, blanco, negro y marrones en diferentes tonalidades. Samuel y Mauricio también, agregaron una sección de perfumes para mujer, zarcillos, collares y zapatos de dama que resultan ser, la combinación perfecta para cada una de las prendas presentadas al público.

Este encuentro se realizó como un abreboca de la planificación de Galería Avanti de la mano de su CEO, Yaser Dagga, para el mes de mayo en el marco del día de las madres.

En el conversatorio, los especialistas en moda tuvieron invitados especiales relacionados con el gremio de la moda en el país y presentaron colecciones de ropa de marcas icónicas en Avanti como lo son, Silvian Heach, LUST y Calvin Klein; casas de moda que fueron protagonistas del pasado desfile primaveral que se llevó a cabo en las instalaciones de la Galería Avanti el pasado mes de abril.

La invitación es para que el público asista al próximo conversatorio, totalmente gratuito, agendado para el martes 07 de mayo a las 5:00 p.m. en el piso 4 de Avanti en el que se hablará sobre los looks que tuvieron protagonismo en la MET Gala, cuya exposición lleva por nombre Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Bellezas durmientes: el despertar de la moda), mientras que la temática de la alfombra roja se titula The Garden Of Time (El jardín del tiempo).

Si deseas conseguir diferentes opciones de regalos para mamá en su día, sigue a la galería en las redes sociales como @galeriaavanti y entérate de las nuevas colecciones y próximos eventos.

“Estoy convencido de que, trabajando juntos, podemos crear experiencias increíbles para los venezolanos.” Yaser Dagga, CEO de la Galería Avanti.