El operativo especial del IMA y Hacienda para contribuyentes valencianos sigue. El IMA y la Dirección de Hacienda de la Alcaldía de Valencia, resaltó la gran receptividad de los a esta iniciativa que lleva directamente a los sitios de mayor actividad comercial.

Al respecto reiteró que esta iniciativa de la Alcaldesa Dina Castillo bajo las orientaciones del Gobernador Rafael Lacava, forma parte de la visión del gobierno municipal y regional. Que busca acercar los servicios a los valencianos.

Como promover el cumplimiento de los deberes tributarios, en el marco de la premisa de «más territorio y menos escritorio» instruida por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, que ha permitido a la ciudadanía realizar trámites y pagos de forma rápida, sencilla y en su propia comunidad.

Asimismo, Odreman Romero, Director de Hacienda, expresó, que durante el desarrollo del operativo especial en La Viña, se observó una notable afluencia de personas realizando trámites y pagos tanto para el IMA como para la Dirección de Hacienda.

«Debemos dar gracias a la colectividad, a los contribuyentes, por la gran receptividad que han tenido con estos operativos, que han contado con la presencia masiva de usuarios; y siguiendo las instrucciones del Gobernador Rafael Lacava y la Alcaldesa de Valencia Dina Castillo”.

De igual manera, destacó que entre los trámites que los ciudadanos han podido realizar durante este despliegue, se encuentran la inscripción en el IMA, el aprovechamiento de descuentos vigentes y el pago de impuestos por actividades comerciales, inmuebles urbanos, vehículos, publicidad y propaganda.

Operativo especial del IMA y Hacienda para contribuyentes valencianos, próximo Operativo en la Av. Bolívar Norte

El éxito de esta jornada ha motivado la planificación de nuevos operativos a lo largo de las semanas por venir, el próximo de ellos a partir del martes 19 de agosto; en la Avenida Bolívar Norte de Valencia, cruce con la Av. Los Sauces.

«Cerca del establecimiento comercial Multimax, donde nuestros funcionarios estarán disponibles para atender, resolver las dudas de los contribuyentes; y orientar a los ciudadanos sobre sus deberes tributarios», dijo el Director de Hacienda.

