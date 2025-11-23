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La Autopista Regional del Centro (ARC), que enlaza Caracas, Maracay y Valencia, se encuentra en proceso de rehabilitación de su sistema de iluminación, con el propósito de reforzar la seguridad vial y mejorar la visibilidad durante la noche.

Las labores técnicas están a cargo de equipos especializados de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), quienes trabajan en el tramo comprendido entre Caracas y Maracay.

La supervisión de esta fase corresponde al ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, quien constató el avance de las acciones este sábado.

Con la instalación y recuperación de luminarias, se busca garantizar un tránsito más confiable para los usuarios que circulan diariamente por esta arteria, considerada vital para la conexión entre el centro y la capital.

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