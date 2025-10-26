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Con el propósito de garantizar un sistema de salud de calidad a la población, avanzan los trabajos de remodelación en el área de cardiología en de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) de Valencia, como parte de un plan de atención al Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) impulsado por el Ejecutivo nacional, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

Alexander Leal, Autoridad Única de Salud en la región, señaló que en esta segunda fase de remodelación, se inspecciona el progreso del área de cardiología, cuidados coronarios y quirófanos de cardiología, para optimizar los servicios de salud que aporta este reconocido nosocomio en el estado Carabobo.

“Es importante destacar que este centro sanitario es de tipo 4, por lo que cuenta con la capacidad de recibir casos de alta complejidad, es por eso que tener espacios correctamente acondicionados y con equipos de alta tecnología nos permite atender a nuestro pueblo de forma efectiva y eficiente”, dijo.

Asimismo, indicó que en esta fase de remodelación de la CHET, también se están atendiendo las áreas de medicina, hemodiálisis, fisiatría, coloproctología, fisiatría, hemodinamia, cirugía, traumatología, Unidad de Cuidados Intensivos para adultos y parte de la fachada externa, en cumplimiento del trabajo articulado por el presidente Nicolás Maduro, la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

“El trabajo en nuestra ciudad hospitalaria no se detiene, y ya estamos viendo los resultados del esfuerzo de cada uno de los que ha puesto su aporte para dar una nueva cara a este importante hospital”, expresó.

Estas acciones forman parte de las líneas de trabajo enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de fortalecer la red de salud pública y brindar una atención oportuna a los carabobeños y carabobeñas.

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