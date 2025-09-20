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Luego del paso de la onda tropical 35 por el territorio nacional, avanzan las labores de limpieza en las diferentes comunidades afectadas por las fuertes lluvias en la localidad de Central Tacarigua, esto con el respaldo de la Gobernación del estado Carabobo, a través del Sistema Integrado de Emergencias, y en alianza con la Alcaldía del municipio Carlos Arvelo.

Durante la jornada, las diferentes maquinarias se desplegaron por las zonas afectadas como Caraquita, Caraquita Nueva, Valles de Caraquita, El Ávila y Villa Esperanza 2000 por la crecida de caños y ríos, donde ejecutaron labores de limpieza de las calles, remoción de sedimento y desmalezamiento de las riberas del río Cabriales y los caños de la zona.

“Seguimos desplegados en el municipio Carlos Arvelo para la protección del pueblo, continúan las labores de limpieza de calles, caños y comunidades afectadas por las lluvias, el equipo de Protección Civil está presto para atender cualquier eventualidad. Igualmente, hacemos ese llamado de conciencia a la población a no arrojar basura en los caños, ya que esto puede afectar el flujo del agua de lluvia y derivar en una inundación, es importante tomar previsiones en estos momentos”, expresó Biannit Rosendo, presidenta del Sistema Integrado de Emergencias de la región.

Por su parte, el alcalde del municipio Carlos Arvelo, Ángel Bilbao, indicó que el trabajo articulado entre las diferentes instituciones de la gobernación de Carabobo y del municipio han permitido realizar una respuesta más inmediata a las necesidades de las zonas afectadas.

“Estamos atendiendo como un solo Gobierno las afectaciones por las lluvias que han ocurrido en la parroquia Tacarigua, donde con el apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro gobernador Rafael Lacava, hemos recibido esta maquinaria jumbo para la limpieza y desmalezamiento de los canales, para así dar una respuesta concreta en pro de mejorar la calidad de vida de la población”, dijo.

Estas labores cumplen con las líneas de trabajo enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de generar políticas públicas para la protección de los carabobeños y carabobeñas ante cualquier fenómeno natural.

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