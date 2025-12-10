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Avanzan trabajos de construcción en Fundación Cardiovital Corazón Te Quiero. Con el propósito de brindar una atención sanitaria oportuna en materia de salud, avanzan los trabajos de construcción en la Fundación Cardiovital Corazón Te Quiero.

Este centro de salud está ubicado en el Hospital Miguel Malpica del municipio Guacara, impulsado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. En articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de Insalud.

Ana García, presidenta de la Fundación Cardiovital Corazón Te Quiero, señaló que se han realizado una serie de progresos en este complejo. Especialmente en las salas de esfuerzo, hemodinamia, preparación y cuidados cardiológicos, así como la correcta instalación de los equipos en los diferentes consultorios.

Construcción en Fundación Cardiovital Corazón Te Quiero

“Estamos sumamente contentos de anunciar todos estos avances en este centro, el cual será pionero en atención especializada en materia de cardiología, ya que nuestras salas contarán con equipos de primer nivel que beneficiarán de manera directa a nuestro pueblo y podremos hacer diversos procedimientos como hemodinamia intervencionista, cateterismos, angioplastias, entre otros”, expresó.

Asimismo, precisó que la construcción de este recinto forma parte del esfuerzo articulado por el Presidente Nicolás Maduro, la Ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, en garantizar espacios óptimos para la atención cardiológica en la entidad.

«No podemos dejar de recordar que somos un lugar de referencia a nivel nacional, ya que muchos de estos equipos solamente se encuentran disponibles en el área privada, y con este nuevo centro, fortalecemos de forma significativa el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS)», comentó.

Este tipo de acciones forman parte de las líneas de trabajo enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el Presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el Gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de fortalecer la atención integral en materia de salud de los carabobeños y carabobeñas.

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