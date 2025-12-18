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La remodelación en Sala de Emergencia de Adultos en la CHET. Con el objetivo de garantizar espacios de calidad para la atención de la población en materia de salud, avanzan los trabajos de remodelación en la sala de Emergencias de Adultos

Actividad organizada por el Ministerio del Poder popular para la Salud, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

Carmen Cecilia Vásquez, Directora General del recinto sanitario, señaló que en esta fase se están atendiendo diversas áreas de este pabellón. Como Cirugía Menor, Trauma Shock, Medicina Interna y Cuidados Intermedios, lo que permitirá una mayor respuesta ante los diversos casos que puedan llegar a este centro.

Remodelación en Sala de Emergencia de Adultos en la CHET

“Nos complace anunciarle al pueblo carabobeño que seguimos trabajando por nuestra querida Ciudad Hospitalaria, y en este caso, avanzamos con la Sala de Emergencia de Adultos. Una obra que son permitirá dar esa mano amiga a los pacientes con sus diferentes casos, por lo que seguimos con este esfuerzo mancomunado en darle una nueva cara a nuestro hospital”, expresó.

Asimismo, precisó que dentro de las obras ejecutadas en esta fase se encuentra la refacción de la pérgola de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la cual brindará un lugar para que los familiares de pacientes procedentes de otros rincones del estado tengan un sitio de descanso.

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“Es importante destacar que este es un hospital de tipo IV, lo que nos hace el centro de salud pública más importante del estado, por lo que es necesario el cuidado de cada uno de nuestros espacios, no solo para los pacientes, sino también para los familiares que los acompañan”, dijo.

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