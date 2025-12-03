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Avanzan trabajos de remodelación en Servicio de Fisiatría y Rehabilitación de la CHET. Con el propósito de garantizar un servicio de salud de calidad a la población, avanzan los trabajos de rehabilitación en el servicio de Fisiatría y Rehabilitación de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) de Valencia.

Como parte de un plan organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

Carmen Cecilia Vásquez, Directora General del recinto sanitario, señaló que se han realizado diversas labores de refacción en este pabellón, donde destacan la impermeabilización, cambio de tuberías, sustitución de cerámicas, y colocación de nueva pintura epóxica.

Rehabilitación de la CHET

«Nos complace mostrarle al pueblo carabobeño los avances que hemos tenido en este plan integral de remodelación de nuestra ciudad hospitalaria, mostrar lo que se ha avanzado en el área de fisiatría, y que permitirá generar una atención oportuna a la población que requiera de tratamientos en esta área», expresó.

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Asimismo, precisó que también se han realizado diversos trabajos en otros sectores del nosocomio, en sintonía con el trabajo articulado por el Presidente Nicolás Maduro, la Ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, en reforzar el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).

«Seguimos cambiando la cara de este emblemático hospital, lo que nos ayudará a ofrecer un mejor servicio a nuestro pueblo», dijo.

Este tipo de acciones forman parte de las líneas de trabajo enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el Presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el Gobernador Rafael Lacava, con el propósito de brindar una atención oportuna en materia de salud a los carabobeños y carabobeñas.

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