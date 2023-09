Compartir

¡Seguimos apostando por todo lo hecho en Venezuela! Tras el avance de la tecnología e innovación, Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de CLX Group, presentó al mundo su avatar con Inteligencia Artificial (IA), realizado por un equipo de ingenieros venezolanos.

En esta oportunidad, el CEO del conglomerado grupo empresarial, dio a conocer los detalles desde su cuenta de Instagram, donde oficializó a esta nueva herramienta de comunicación, para transmitir el mensaje de compromiso CLX Group con el país.

A su vez, resaltó como la creación de esta Inteligencia Artificial es un ejemplo del potencial de los venezolanos, así como la capacidad de los expertos para desarrollar estas tecnologías y superar los paradigmas de la innovación en territorio venezolano.

“Como parte del impulso que damos desde CLX Group al talento nacional, no podíamos dejar escapar la oportunidad de innovar con este proyecto que viene con sello venezolano. Este avatar con Inteligencia Artificial será capaz de mantenerme presente en distintos escenarios en aquellos momentos que, como empresario, me mantengo en una constante ocupación liderando el crecimiento del grupo empresarial. Siendo consciente de ello me sume a esta innovación con la oportunidad de estar más presente”. expresó, Nasar Dagga, CEO de CLX Group.

Traspasando límites

El mes de septiembre inició con un nuevo hito para CLX Group, junto a su CEO Nasar Dagga, dando un ejemplo del impulso de las nuevas tecnologías en el país, para así transmitir mensajes de forma asertiva mediante las plataformas digitales con el nuevo el avatar con Inteligencia Artificial (IA).

El avatar formará parte de la representación visual de la marca, diseñada en formato de video con la propia voz del CEO de CLX Group, Nasar Dagga, con el cual busca mantener una constante comunicación con las personas. Entre las funciones que integran esta IA, se encuentra la particularidad de poder ser programado para hablar en cualquier idioma, y será capaz de representarlo de forma virtual en cualquier ocasión empresarial.

“El avatar es parte de una herramienta de comunicación útil, el cual es parte de la representación virtual oficial como CEO y presidente de CLX Group, aunado a ello el equipo de marketing se encuentra desde ya en la capacidad de manejar la comunicación empresarial bajo este formato”, añadió, Nasar Ramadan Dagga.

CLX Group es innovación

Como parte del lanzamiento oficial del avatar, el cual fue presentado en la cuenta de Instagram de Nasar Dagga (@nasardagga), se emitió un primer mensaje del corporativo como muestra de lo que puede hacer esta Inteligencia Artificial, destacando parte de la trayectoria de CLX Group y compartiendo parte de los logros, el crecimiento e innovación que como grupo empresarial se ha cultivado tras diez años en el mercado de la tecnología en Venezuela.

El líder de CLX Group aseguró que, con la inclusión de esta herramienta tecnológica, espera satisfacer las necesidades del conglomerado empresarial de comunicar los avances y el crecimiento del corporativo en el país, que día a día continúa en su meta por llevar la innovación tecnológica a cada rincón del país.

“Seguimos apostando por Venezuela y su gente. El capital humano del país es uno que nos enorgullece como venezolanos”, finalizó, Nasar Dagga, CEO del grupo CLX.