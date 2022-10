Un avión de la aerolínea Latam aterrizó de emergencia, la medianoche de este miércoles, en Asunción, tras atravesar una fuerte tormenta. En el momento, había perdido un motor y con graves destrozos en la trompa.

El periodista de la Dirección de Aeronáutica Civil, Félix Kanazawa informó a los medios que “El avión aterrizó sin un motor y con rasgaduras en el parabrisas. Los pasajeros sintieron un gran pánico por las fuertes turbulencias que atravesaron”.

Aunque “este tipo de aeronaves están preparadas para volar con un solo motor”, dijo Kanazawa.

El avión procedente de Santiago de Chile tenía previsto arribar a Asunción a las 17H00 (20H00 GMT). Debido a las condiciones fue desviado a Foz de Iguazú (Brasil); por una fuerte borrasca que se abatió sobre la capital paraguaya.

Los aviones no tienen radares meteorológicos integrado en la nave? No se debería de pasar de guapo por medio de una tormenta. Solo es una opinión personal. El vuelo entre Santiago de Chile y Asunción que fue desviado a Foz do Iguaçu, en su regreso a Asunción durante la noche. pic.twitter.com/GH17gaM7U7

— 𝑭𝒂𝒃𝒊𝒂́𝒏 𝒍𝒊𝒎𝒂 (@Fabian_meteo33) October 27, 2022