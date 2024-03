Compartir

Era el año 1947, el avión Stardust despegó desde la ciudad de Buenos Aires en Argentina rumbo a Santiago de Chile. Para muchos era un trayecto algo corto y sencillo sin saber lo que iba a ocurrir.

Desde el despegue no se supo más nada del avión se pensó que el Stardust llegaría rápido a Santiago y que todo estaría bien. Pero desde ese día no pasó así, no se supo nada del mismo y pareció como si el mismo se lo hubiese tragado la tierra.

Se decía que este pudo haberse desviado de la ruta original y que estaría en otra parte. Hubo varias teorías por la desaparición entre ellas una de seres extraterrestres; los cuales pudieron llevarse la aeronave.

El avión Stardust y una misteriosa palabra

Aquel día de la desaparición desde la aeronave enviaron una palabra a la torre de control en Argentina. En aquellos tiempos y en el Código Morse se encontró la palabra Stendec la ual hasta ahora no ha sido descifrada.

Pero otro hallazgo que rompió las teorías de la desaparición sucedió hace 24 años. En uno de los glaciares de Argentina que comenzaban a perder el espesor debido al calentamiento climático; encontraron los restos del avión.

Los restos de la aeronaves estaban enterrados en uno de los glaciares. El 2 de agosto de 1947 ocurrió hasta ahora una caída de la nave, aunque los pilotos eran expertos en manejar en mal tiempo.

¿Cuántas personas iban?

El vuelo que salió desde Argentina rumbo a Chile llevaba 11 personas a bordo. Pero hasta ahora sigue siendo un misterio que causó la caída de la aeronave al glaciar. El accidente de este avión está entre los nueve desastres aéreos más impactantes.

