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Un avión cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos casi colisiona con un avión de aerolínea JetBlue. De acuerdo al piloto del vuelo de Curazao la aeronave se interpuso en la trayectoria del avión.

Dijo el piloto que estas naves militares estadounidenses no llevan el transbordador encendido y es por ello que por poco colisionan en el aire. Esto es realmente peligroso y estuvo a punto de ocasionar una tragedia.

“Casi tuvimos una colisión en el aire”, indicó el piloto de la aeronave de JetBlue. “Pasaron directamente en nuestra ruta de vuelo… No tienen el transpondedor encendido, es escandaloso”.

Avión de la aerolínea JetBlue

El avión iba rumbo a Estados Unidos, saliendo desde Curazao, el piloto del vuelo 1112 indicó sobre lo ocurrido. Relató el comandante que el avión militar estuvo a menos de cinco millas de distancia.

Presentándose a la misma altitud, por lo que el avión comercial tuvo que detener un poco su ascenso. Luego indicó que el avión estadounidense se dirigió al espacio aéreo venezolano. El incidente fue reportado a las autoridades federales.

“Nuestros tripulantes están entrenados en los procedimientos adecuados para diversas situaciones de vuelo. Y apreciamos que nuestra tripulación haya informado rápidamente de esta situación a nuestro equipo de liderazgo”, señaló.

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Los medios internacionales destacaron que esto ocurre en medio de la tensión que tiene Estados Unidos sobre Venezuela desde el Mar Caribe. Ya el mes pasado la Administración Federal había hecho una advertencia en torno a las aeronaves de Estados Unidos en el Mar Caribe.

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