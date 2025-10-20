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Un avión de carga en Hong Kong salió de la pista y dejó dos personas muertas, la aeronave terminó cayendo al mar, informaron las autoridades. Se trata de un Boeing 747 de la aerolínea turca ACT Airlines.

Este iba a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong cuando venía de los Emiratos Árabes. Cuatro personas que venían en el avión fueron rescatados con signos vitales y llevados de inmediato a un hospital.

Avión de carga en Hong Kong

El avión no tenía carga y salió de la pista cayendo al mar, enseguida personal aeronáutico como paramédico llegaron hasta donde se encontraba el avión. Afortunadamente la carga de combustible no explotó.

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Aun las autoridades no saben que pudo ocurrir, la parte de la cabina se encontraba a flote mientras que la cola del avión se encontraba sumergida en el agua. El aeropuerto internacional de Hong Kong es uno de los más concurridos del continente asiático.

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