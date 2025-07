Compartir

Un avión de espionaje de Estados Unidos, violó el sistema de seguridad aeronáutica de Venezuela, dijo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Indicó el titular de la Defensa que la aeronave voló a 80 millas náuticas de la isla de La Orchila.

«Un avión de inteligencia, tipo RC-135, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, hizo un orbitaje como a 80 millas náuticas al norte de La Orchila. Ese es un avión de espionaje, un avión de inteligencia que violó, solicitó permiso presentando plan de vuelo. Cosa que es muy raro en ellos (EEUU), porque ellos no presentan plan de vuelo, no respetan autoridad alguna en el mundo entero y en la torre de control de Maiquetía le dijeron que no estaba autorizado”, dijo Padrino.

«Ha violado el sistema de seguridad aeronáutico, ha violado la región de información de vuelo, no ha violado la soberanía del espacio aéreo, no. Ha violado la región de información de vuelo que es sencillamente violar las normas aeronáuticas y en esa región la autoridad somos nosotros», agregó el titular de la Defensa.

Padrino López, resaltó sobre lo que fue la jornada de votación que se cumplió en el país. Indicando que no hubo ningún percance y se dio una jornada democrática histórica.

