Un avión de la Fuerza Aérea turca se estrelló en Georgia hoy martes 11 de noviembre de 2025, señalaron fuentes internacionales. La aeronave era un transporte militar que regresaba desde Azerbaiyán a Turquía.
En un video de la televisión de Georgia se ve cuando restos del avión vienen cayendo, hasta ahora no se ha hablado de sobrevivientes. El avión Hercules de fabricación estadounidense se vino a tierra.
Avión de la Fuerza Aérea turca se estrelló en Georgia
Hasta ahora no se sabe que pudo ocurrir con el avión y lo que provocó que el mismo cayera a tierra. En el video se ve como el avión comienza a precipitarse mientras restos de él caen a unos lados.
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