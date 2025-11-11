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Un avión de la Fuerza Aérea turca se estrelló en Georgia hoy martes 11 de noviembre de 2025, señalaron fuentes internacionales. La aeronave era un transporte militar que regresaba desde Azerbaiyán a Turquía.

En un video de la televisión de Georgia se ve cuando restos del avión vienen cayendo, hasta ahora no se ha hablado de sobrevivientes. El avión Hercules de fabricación estadounidense se vino a tierra.

Avión de la Fuerza Aérea turca se estrelló en Georgia

Hasta ahora no se sabe que pudo ocurrir con el avión y lo que provocó que el mismo cayera a tierra. En el video se ve como el avión comienza a precipitarse mientras restos de él caen a unos lados.

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