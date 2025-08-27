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Avión despegó de Maiquetía y tuvo que regresar 10 minutos después

By Redacción Noticias24Carabobo
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Avión despegó de Maiquetía
Foto: referencial, YVKE Mundial.

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Un avión despegó de Maiquetía y tuvo que regresar 10 minutos después, el vuelo de una de las naves de la Aerolínea Venezolana tuvo que volver al terminal aéreo. A las ocho de la mañana salió pero en el aire se escucharon explosiones, dijo el diario 2001.

Es por ello que los pilotos informaron a los pasajeros que tenían que volver al Aeropuerto internacional Simón Bolívar. Hasta ahora la aerolínea no ha dado a conocer que ocurrió en el aire.

Avión despegó de Maiquetía y tuvo que regresar 10 minutos después

El avión llevaba un total de 125 pasajeros, los cuales no tuvieron ningún problema al regresar. Se espera por un pronunciamiento oficial de la aerolínea.

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Source2001/Caracas
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