Una avioneta se precipitó a tierra en el estado Amazonas, el gobernador de la entidad Miguel Rodríguez confirmó la noticia. Se pudo conocer que la aeronave llevaba pasajeros yanomamis desde Puerto Ayacucho al Alto Orinoco.

«Lamentablemente no pudo cumplir su ruta y una falla los hizo caer. No sabemos en qué condiciones se encuentran el piloto y los pasajeros»; dijo Rodríguez a los medios en una rueda de prensa.

Se pudo conocer que la avioneta era de la Aviación Militar Venezolana. «La aeronave cubría ruta Puerto Ayacucho – Parima B en el Alto Orinoco con diez indígenas Yanomami a bordo y equipo médico, debía haber aterrizado en Prima B pasadas las 9:00 a.m., y sobre las 10:30 a.m. no se tenía llegada ni reporte de la misma», indicó.

«Esta unidad aérea se encarga del apoyo a las comunidades del sur de Venezuela, realizando evacuaciones médicas y transporte de bienes como alimentos y medicinas», reseñó el medio.

