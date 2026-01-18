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Los científicos han vuelto a registrar, más de un siglo después, la presencia de una criatura gigante en las profundidades del océano con extremidades que superan los 10 metros de longitud.

Se trata de la Stygiomedusa gigantea, una medusa tan grande como esquiva, considerada una de las especies más enigmáticas que habitan en las profundidades del planeta.

Esta medusa vive en regiones profundas, oscuras y difíciles de explorar del océano, donde pocos instrumentos científicos pueden operar durante largos periodos de tiempo. Cada nuevo registro se convierte, por tanto, en un acontecimiento relevante para la biología marina.

Su reciente aparición en grabaciones refuerza una idea inquietante para la ciencia: las profundidades oceánicas aún esconden animales gigantes que desafían lo que creíamos saber sobre la vida en el mar.

Vista por primera vez en 1910